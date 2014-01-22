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中国财经 | 2014年 1月 22日 星期三 15:12 BJT

沪综指收升2.2% 创两个月最大单日涨幅

路透北京1月22日 -中国股市沪综指周三收升2.2%，创两个月最大单日涨幅。分析师表示，昨日央行超预期的逆回购使市场流动性紧张状况大为缓解，令市场情绪得到提振，配合此前超跌，大盘今日放量反弹，盘中个股普涨，但因此前探底并不充分，料后市反弹高度有限。

沪综指.SSEC收报2,051.749点，涨43.436点或2.16%，此前最大单日涨幅为去年11月18日的2.87%；上证A股今日成交额839亿元人民币，上日为519亿元，较上一交易日放大六成。

“市场对央行放松流动性有一个正面的反映，……金融地产等大盘股将出现短期行情。”中信证券高级策略分析师张群表示。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨2.17%，走势强于大盘。格力地产(600185.SS)涨停报收8.68元。

他并认为，目前险资等市场资金对创业板股票的信心度仍然较高，对主板市场股票态度则偏中性。

昨日上市的创业板新股我武生物(300357.SZ)今日继续涨停。创业板指数P收涨1.747%，再创新高。

中国央行公开市场周二共进行2,550亿元人民币逆回购操作，逆回购力度超预期提振短期市场情绪。

沪深300指数.CSI300收报2,243.796点，涨2.58%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,252.6点，涨2.29%，成交710,508手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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