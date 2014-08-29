中金所将沪深300期指保证金比例降至10%

路透上海8月29日 - 中国金融期货交易所周五发布修订后的沪深300股指期货合约及相关交易规则。自下周一（9月1日）结算时起，沪深300股指期货合约<0#CIF:>的交易保证金统一由12%调整为10%，持仓限额由600手调整至1,200手。

中金所新闻稿称，中金所还将沪深300股指期货合约的最低交易保证金由12%调整为8%，这为今后进一步下调交易保证金标准，提高市场的资金使用效率预留空间。

“随着市场规模和套期保值需求的扩大，较高的保证金标准在严防市场风险的同时，也对股指期货市场整体运行效率带来了一定影响。”中金所指出，降低保证金将有助于降低投资者的交易成本。

持仓限额制度是期货市场另一项基础性风险控制制度。目前沪深300期指持仓限额标准偏低，在一定程度上影响了投资者的参与深度。中金所认为，与境外相关市场相比，沪深300股指期货的持仓限额标准远低于同类产品的标准，适度提高持仓限额标准风险可控，进行调整的必要性和条件已经具备。

中金所还将同步调整异常交易行为监管标准，将客户每日开仓限额从1,200手调整至2,400手。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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