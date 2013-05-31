沪综指短线升势渐入反复格局

作者/曾祥进

路透北京5月31日 - 中国股市沪综指.SSEC本周（5.27-31）再上台阶，期间一度创出逾两个月收盘新高，最高升至2,334点，基本达至小双底形态升幅目标。目前大盘量能仍保持较高水平，个股及板块行情活跃，料短期仍将维持震荡盘升走势。从中线角度看，宏观经济面不确定因素影响仍存，且技术面中长期下跌趋势的扭转难以一蹴而就，走势料渐入反复。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/fuk58t)

沪综指本周二以中阳K线再创本周上涨行情新高，随后出现震荡整理，期间克服了外围股市大幅回落以及经济基本面预期不佳的冲击，显示大盘技术面仍维持相对强势，短线仍有反复上试2,340-2,350区间升幅目标的机会。

目前短期均线系统呈多头排列，周五股指出现较大调幅，收于10日均线（2,303点）略下方，但下周20日均线上行接近2,280点附近，短线料有较强支撑。

技术指标方面，沪综指日KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指数）均在超买区出现死叉，显示调整压力有所加大，MACD（指数平滑异同移动平均线）略回落，无明显指示意义， BOLL（布林通道）指标上轨继续上行，显示股指仍有上涨机会。

本周整体量能情况尚好，但自周二开始呈逐日回落之势，显示在接近2,340-2,350升幅目标之际，市场买盘趋于谨慎，短线获利卖压有所加大，大盘若要发动下一波上涨，仍需要成交量的明显放大和积极配合。

较长期走势(月线图): (link.reuters.com/guk58t)

沪综指本周为第五周上涨，但周K线已连续两周出现较长上影线，显示2,340点上方存在较大技术卖压。而一个积极的中期讯号则是，股指连续三周收在20周均线（本周位于2,285点）之上，显示多头扭转大盘中期运行趋势的努力有更加明显的成效，若大盘能继续持稳在该均线之上，市场的多头氛围有望得到进一步强化。

技术指标方面，周KDJ、RSI、MACD均保持上周的向好格局，DX（趋向指标）亦连续第二周走升，显示周线级别的上涨趋势仍得以保持，有助于市场情绪持续回暖。

周五为本月收官，月线图收升5.6%为五个月来最大幅度，且一举升至5、10、20月均线之上，全月成交量亦为四个月来最大，技术信号的改善更为突出，将提振中长线投资者的信心。

但上周提到的2009年中国股市头部下跌以来形成的中长期下跌趋势线，目前正下移至2,300点附近，加之5月均线能否形成有效突破尚待下月走势验证，故沪指围绕该点位的震荡非短期能够结束，后期走势料面临更多反复，股指或在一个更为宽幅的区间内（2,250-2,350）波动，以最终选择中长期运行方向。（完）

审校 黄凯

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