沪综指收升1% 信息技术板块领涨

路透上海7月15日 - 中国股市沪综指周一收升1%，信息技术板块领涨。分析师指出，今日公布的中国二季度GDP数据虽符合预期，但由于增速是连续两个季度回落，“稳增长”压力增强，市场对未来出台托底刺激政策的预期升温。

沪综指.SSEC收报2,059.390点，涨19.904点，或0.98%。上海A股今日成交额为879亿元人民币，上周五成交额为1,028亿元。

“市场对GDP的数据反应还是比较平稳的，但因为基本面还是比较弱，对刺激政策的预期比较积极，你看上周五国务院开的相关会议，周一信息技术类、节能环保类板块就表现不错。”东北证券分析师杜长春指出。

上证380电信业务指数.SSE380TSI今日收盘劲扬6.74%。

中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。

中国国务院上周五召开常务会议表示，要实施“宽带中国”战略，提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放第四代移动通讯(4G)牌照；通过努力实现“十二五”(2011-2015年)后三年信息消费规模年均增长20%以上，电子商务交易额大幅增加。

沪深300指数.CSI300收涨1.40%，报2,307.297点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,290.0点，涨0.85%，成交914,289手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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