沪综指收跌再创逾半年新低 本周创四个月最大单周跌幅

路透北京6月21日 - 中国股市沪综指周四再度刷新逾半年收盘新低，隔夜美股和大宗商品价格大跌继续冲击A股市场，即便汇金公司宣布购入ETF发出救市信号，亦未能有效遏制大盘跌势。分析人士预计，因短线累计跌幅已大，反弹动能有望逐渐释放。

沪综指.SSEC收报2,073.095点，跌10.926点或0.52%。此前最低收盘点位为去年12月13日的2,061.48点；本周股指累计大跌4.1%，创四个月来最大单周跌幅。上海A股今日成交额为672亿元人民币，上日为680亿元。

“短期市场遭遇国内货币市场流动性紧缩和美联储逐步退出量化宽松的双重打击，...不过我们认为短期行情底部或基本确定，连续下挫积累的反弹动能将逐渐释放。”山西证券分析师杜亮称。

中国中央汇金公司周四晚宣布其已在二级市场购入交易型开放式指数基金(ETF)，护盘意图相当明显。

美国股市周四重挫逾2%，延续前一日的大跌之势，因投资者担心如果经济增强，美联储准备在今年稍后开始缩减购债规模。欧洲股市亦录得19个月来最大单日跌幅。

沪深300指数.CSI300收跌0.18%，报2,317.394点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,299.2点，跌0.61%，成交752,431手。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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