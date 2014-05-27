沪综指小幅收跌 结束连续两日反弹

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京5月27日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌结束连续两日反弹。今日股指以震荡为主，权重股表现平淡，分析师指出，大盘此前反弹难以持续，目前市场对宏观经济下行已基本形成共识，短期大盘颓势难以扭转。
沪综指.SSEC收报2,034.565点，跌6.911点或0.34%；上证A股今日成交额559亿元人民币，上日为598亿元。
“（大盘）前两天反弹了一下，也没什么力度，今天成交量也很低，还是缺乏信心。”信达证券策略分析师艾宜认为。
他指出，政府可能会在6月召开的第五次援疆工作会议中出台对新疆支援建设的新举措，在此预期下,新疆板块有望持续反弹。
新农开发(600359.SS)涨停报收，新疆城建(600545.SS)收盘涨4.86%。
据新华社报导，周一中共中央政治局召开会议研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，中共中央总书记习近平主持会议。会议认为，要采取特殊措施支持南疆发展，加大以贫困群体为重点的民生改善力度。
沪深300指数.CSI300收报2,147.280点，跌0.40%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,140.4点，跌0.21%，成交563,389手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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