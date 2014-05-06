沪综指缩量近收平 量能不足制约反弹高度

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京5月6日 -中国股市沪综指周二缩量近收平。今日大盘延续震荡反弹，题材股表现活跃。分析师表示，企业年报业绩不及预期、经济进一步下滑以及成交量能明显不足均制约反弹高度，投资者对未来大盘走势仍缺乏信心。
沪综指收报2,028.038点，涨0.685点或0.03%；上证A股今日成交额575亿元人民币，上日成交金额为600亿元。
“现在（多空）两方面的力量比较平衡，整体是弱势。”信达证券策略分析师艾宜称，但由于此前累积跌幅较大，再加上部分利空尘埃落定，大盘可能会稍微企稳一下。
他并表示，创业板发审会重启主要从两个方面影响是市场：一是引发一定的“靴子落地”效应；二是市场“炒新”热情或被重新点燃，上述因素造成部分中小个股走势活跃。
周一晚间，证监会公告称，安徽国祯环保节能科技股份有限公司、江苏天鸟高新技术股份有限公司、飞天诚信科技有限公司等3家创业板公司首发申请5月9日上会。
深市创业板指数P收涨1.13%，走势明显强于大盘。创意信息(300366.SZ)等多家个股涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报2,157.328点，涨0.04%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,146.2点，跌0.34%，成交617,305手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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