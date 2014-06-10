沪综指收升1.1% 创一个月最大单日涨幅

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京6月10日 - 中国股市沪综指周二收升1.1%，中国央行再次定向降准及最新经济数据显示通胀温和可控等利好，提振大盘反弹并创一个月最大单日涨幅。
此外，市场预期MSCI指数纳入A股的咨询结果将于周三公布，及新股发行重启等因素交错影响盘面。分析师指出，今日两市量能仍十分有限，反映了市场对政策利好效应持续性的担忧。
沪综指.SSEC收报2,052.532点，涨22.030点或1.08%，此前最大单日涨幅为5月12日2.07%，上证A股今日成交额653亿元人民币，上日为551亿元。
”受央行定向降准政策影响，大盘延续反弹势头，IPO重启也在一定程度上提振了中小板、创业板以及非银行金融等相关板块的表现。“信达证券策略分析师艾宜表示。
中国央行周一稍晚宣布，从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。
针对MSCI指数有望纳入A股事项，西南证券首席策略分析师张刚称，其或导致主流机构开始布局大盘蓝筹板块。
据港媒报导,MSCI指数纳入A股的咨询结果,将于周三公布结果。MSCI表示，计划自2015年5月起将中国A股加入其指标新兴市场指数.MSCIEF，并已开始与市场参与者进行磋商。
创业板指数P收盘则大涨2.050%，涨幅明显大于沪综指。艾宜称，IPO对市场的影响体现在两个方面：一是“靴子落地”效应，平缓了市场预期，同时IPO可能重新点燃市场的打新热情，新股、次新股乃至创业板中的一些主题性投资机会。
中国证监会此前宣布10家公司获得发行批文，其中的七家公司周二即在证券媒体上刊登招股书，启动发行程序。这是时隔四个月的空档期后，A股的首次公开发行（IPO）再度重启。
深市中海科技(002401.SZ)、和晶科技(300279.SZ)等多家中小板和创业板个股收报涨停。
国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%，分析人士预计，全年通胀料温和可控，为货币政策稳增长提供空间。
沪深300指数.CSI300收报2,161.268点，涨1.26%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,157.2点，涨1.42%，成交834,144手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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