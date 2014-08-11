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中国财经 | 2014年 8月 11日 星期一 17:43 BJT

7月沪综指表现亚太居冠 QFII A股基金跑赢国内同行--理柏

路透上海8月11日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，中国股市7月强力弹升，沪综指.SSEC以7.48%的月升幅居亚太主要股市之冠；而当月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩亦大幅跃升7.41%，难得地跑赢国内股票型基金。

不过报告指出，QFII A股基金累计前七个月的平均业绩下跌1.32%，表现仍逊于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金7月平均业绩小升0.42%，落后于国内股票型基金，累计前七月业绩则要优于国内同业，其平均业绩走升5.19%。

中国各分类基金7月业绩普遍走升，黄金及贵金属股票基金单月平均扬升16.44%，涨幅最大，贵金属商品基金单月平均则下跌1.49%，中国股票型基金当月平均上涨5.18%。

今年以来， 信息技术基金平均累计扬升25.25%，表现最佳，科技传媒及电信股票型平均表现最差，今年以来业绩小跌1.74%。中国股票型基金累计上涨2.48%。

累计今年以来，印度股市涨幅达22.32%，居所有亚太股市之冠，上综指数今年以来上涨4.04%， 业绩表现首度翻正，日本股市今年以来跌幅4.12%，表现最差。（完）

(发稿 林琦；审校 黄凯)

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