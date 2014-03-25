沪综指收升0.1% 连续第三日反弹

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京3月25日 -中国股市沪综指周二收升0.1%，为连续第三日反弹，盘中上海本地股与地产股较为活跃。分析师指出，近期市场呈现低位震荡后小幅反弹行情，短期或将继续维持盘整走势。
沪综指收盘报2,067.311点，涨1.032点或0.05%。上证A股今日成交额999亿元人民币，上日为1,101亿元。
“今天应该算是小幅休整，这个也是很正常的，没有大幅反弹的机会，短时间再往下跌的话，可能性也不是很大。”信达证券策略分析师王小军称。
他认为，减轻和放宽对地产行业的宏观调控有助于对冲经济下行的压力，加之地产股的估值比较合理， 因此存在被资金看好的理由。
上证地产类指数.SSEP收涨2.62%，万通地产(600246.SS)、大龙地产(600159.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报2,174.440点，跌0.10%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,152.4点，跌0.06%，成交696,842手。
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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