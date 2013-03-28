沪综指放量收挫2.8%至三个月新低

路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周四放量收挫2.8%，并创下三个月来收盘新低。分析师指出，中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知，市场解读将对银行股等金融机构形成较不利的影响。开盘后银行股领头大幅下跌，并拖累大盘跳空重挫，空头一直牢牢掌控着今日大局，大盘拉出一根光头大阴线。

沪综指.SSEC收报2,236.302点，大跌64.957点或2.82%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点；上海A股今日成交额为1,073亿元人民币，较上日的855亿元增逾两成。

“对于理财业务这个规定，市场解读为利空。”华西证券研究主管曹雪峰指出，银行股可能受此政策影响较大，因此今日跌幅居前。

上证银行股指数.SSEBKI收跌6.32%，兴业银行(601166.SS)收于跌停位17.87元，跌1.99元。

华泰证券分析师周林认为，理财业务的规范，必定会对大多数银行的中间业务收入产生影响，风险更快显露。但由于相当多理财产品对外并不透露，其资产池结构不为外界所知，所以现在还难以评估新政策的影响有多大。

“今天大盘的下跌不免有些情绪上的渲泄，短期不排除有反弹的可能性。”他指出，目前大家最为关注的还是经济数据及新股重启时间是否会超预期。

中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)--对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

光大银行资金部首席分析师盛宏清认为,该文件会对信托、券商资产管理业务、银行理财资产池子计划都带来重创，在一段时间后，甚至可看到社会融资规模将下降。

沪深300指数.CSI300收跌3.26%，报2,499.302点。沪深300指数4月合约尾盘报2,501.6点，跌2.87%，成交量为715,372手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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