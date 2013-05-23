沪综指创一个月最大单日跌幅

路透北京5月23日 - 中国股市沪综指周四收跌逾1%，并创一个月最大单日跌幅。汇丰制造业PMI初值创七个月低点显示中国经济下行风险加重，周边市场亦受拖累大跌。不过分析师称，短期行情主要受流动性推动，且技术形态上看大盘仍处于上升通道，整体运行趋势有望维持。

沪综指.SSEC收报2,275.667点，跌26.736点或1.16%。此前最大单日跌幅为4月23日的2.57%，上海A股今日成交额为1,108亿元人民币，上日为1,150亿元。

山西证券分析师杜亮表示，近期板块轮动较快，昨日活跃的汽车、建材等板块相继步入调整，但创业板大跌后则出现反弹，中小盘个股亦交易活跃；市场成交依然维持较高水平。

“短期调整是对前期五连阳上涨的技术性回调。从技术形态上看指数运行仍处于上升通道，短暂回调之后，市场有望再度震荡上行。” 他预计。

汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50，显示中国经济面临的下行风险日益浓重。

数据公布后亚洲股市扩大跌势，日经指数暴跌7.3%创两年来最大日跌幅，澳洲股市收低2%至一个月低点，伦敦金属交易所(LME)期铜扩大跌幅至3%，国际市场原油期货亦出现下跌。

沪深300指数.CSI300收跌1.34%，报2,582.849点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,571.0点，跌1.08%，成交792,701手。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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