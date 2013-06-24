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中国财经 | 2013年 6月 24日 星期一 10:53 BJT

沪综指早盘急挫逾2%

路透上海6月24日 - 中国股市沪综指.SSEC周一早盘下挫逾2%，银行股板块跌幅居前。虽然证监会上周五声称IPO重启无明确时间表，但市场近期对流动性持续悲观，而央行亦无明显改善信号，令股市继续承压。

10点19分，沪综指最低报2,019.819点，跌49.043点，或2.37%。民生银行(600016.SS)大跌逾9%报8.56元。

中国证监会上周五表示，近期市场传闻IPO（首次公开发行）的相关传闻都不属实，目前并没有重启时间表。

紧绷的银行间资金面上周陷入空前惨烈的境地，不过中国央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。(完）

(发稿 徐永; 审校 曾祥进)

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