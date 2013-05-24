沪综指小幅反弹收高 连续四周上涨

路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周五反弹收高，科技和传媒股领涨。分析师称，在流动性支撑下目前大市值个股下跌空间有限，中小板块热点则不断涌现，大盘料将延续高位震荡格局。其后则仍需关注全球流动性变化。

沪综指.SSEC收报2,288.533点，涨12.866点或0.57%，昨日该股指创一个月最大单日跌幅。本周累计上涨0.25%。上海A股今日成交额为918亿元人民币，上日为1,108亿元。

新时代证券研发中心副总秦茂军称，“大盘近期将保持高位震荡，流动性相对宽松，大股票没有太大下跌空间，受益于结构转型的成长性题材股仍有一定机会。”

不过，他也指出，二季度中国经济继续放缓，但管理层未打算采取政策；且美国为撤出超宽松政策吹风，令退出QE3预期越来越强，这些因素对后续流动性的影响都值得关注。

今日科技股表现抢眼，其中中创信测(600485.SS)、阳光照明(600261.SS)和三安光电(600703.SS)涨停。

美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周三在国会的证词，标志着美联储政策进入一个微妙的新阶段，其很可能在今年的某个时候开始缩减每月850亿美元的购债规模。

沪深300指数.CSI300收升0.56%，报2,597.228点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,588.6点，涨0.58%，成交826,535手。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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