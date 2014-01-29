沪综指收升 中小盘股强势上涨带动市场人气

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透北京1月29日 -中国股市沪综指周三收升。由于节前资金资面略显宽松，节后新股发行进入空档期，部分护盘资金介入推动股指继续反弹。分析师表示，今日大部分股票上涨，中小盘股表现强势带动场内人气，料节前续维持缩量震荡走势。
沪综指.SSEC收报2,049.914点，涨11.401点或0.56%，上证A股今日成交额676亿元人民币，上日为656亿元。
“二月份是相对有利的反弹时间窗口，对二月份的预期还是比较好，大盘在目前这个点位往上的概率相对较大。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他认为，新股发行市盈率较可比行业偏低，造成新股上市首日走势仍会较强，以修复被压低估值，而后新股将根据自身所处行业及业务情况重新定位价格。
今日深市上市新股盘中两度触及临停线，市场炒新热情依旧，但新股炒股已出现明显分化。昨日上市大盘股陕西煤业(601225.SS)收盘4.21元，跌7.47%。
肖世俊判断，创业板股票短期仍会受到资金关注，但大部分股票年报季报业绩难以达到预期，估值有被拉低的动力，后市上行阻力较大。
创业板指数P收涨1.712%，再创收盘新高。
沪深300指数.CSI300收报2,227.781点，涨0.36%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,238.2点，涨0.30%，成交447,222手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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