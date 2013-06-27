上海银监局摸底下半年信托兑付安排--报载

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海6月27日 - 中国监管部门再次警示信托项目的兑付风险，东方早报周四报导称，上海银监局昨日给信托公司发文，要求信托公司填报今年6月25日到年底的项目到期兑付资金安排监测表，并明确兑付资金来源。
这份名为《关于信托公司信托项目到期兑付资金安排监测表的通知》，由上海银监局非银处发出。
通知要求各信托公司详细说明兑付资金来源，着重要求信托公司对诸如项目本身现金流，交易对手还款，其他机构接盘，信托自有资金垫付等情况进行详细说明。
另外，还要求填报包括持有该信托计划的自然人个数及规模，以及银行，证券机构及其他金融机构等三类持有该信托计划的情况。
报导并称，另据了解，江苏、湖北，广东等地在银监会非银部的统一安排下，近期也有类似摸底检查。
近期金融市场流动性较为紧张，包括银行理财、信托计划等金融产品兑付问题引发市场关注。(完)
(发稿 徐永；审校 张喜良)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。