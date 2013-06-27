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中国财经 | 2013年 6月 27日 星期四 10:16 BJT

上海银监局摸底下半年信托兑付安排--报载

路透上海6月27日 - 中国监管部门再次警示信托项目的兑付风险，东方早报周四报导称，上海银监局昨日给信托公司发文，要求信托公司填报今年6月25日到年底的项目到期兑付资金安排监测表，并明确兑付资金来源。

这份名为《关于信托公司信托项目到期兑付资金安排监测表的通知》，由上海银监局非银处发出。

通知要求各信托公司详细说明兑付资金来源，着重要求信托公司对诸如项目本身现金流，交易对手还款，其他机构接盘，信托自有资金垫付等情况进行详细说明。

另外，还要求填报包括持有该信托计划的自然人个数及规模，以及银行，证券机构及其他金融机构等三类持有该信托计划的情况。

报导并称，另据了解，江苏、湖北，广东等地在银监会非银部的统一安排下，近期也有类似摸底检查。

近期金融市场流动性较为紧张，包括银行理财、信托计划等金融产品兑付问题引发市场关注。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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