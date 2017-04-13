山水水泥获香港法院禁制令 禁前高管进入公司处所及移离资产等

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透香港4月13日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团(0691.HK)表示，旗下两家附属公司已取得香港高等法院的禁制令，禁制前高级管理层或人员进入公司的处所、移取任何资产及纪录，及招募或引诱现有人员或雇员。
此外，山东山水前副董事长宓敬田及前高管包括赵利平、李茂桓和于玉川，各自被禁止把其在香港境内价值达1.42亿元人民币或其港元等额的任何资产移离香港，包括其持有的山水投资股份及/或出售此等股份所得款项。禁制令有效至提讯日，即4月21日为止。
山水水泥旗下山东山水部分位于济南的办公楼，早前被宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
公司表示，其中国法律顾问周二（11日）得知，公司联席公司秘书喻春良、山东山水总经理及董事杨勇正和若干山东山水职工因涉嫌触犯刑法被拘留。此外，山东山水董事刘德权和若干山东山水职工因涉嫌违反治安管理处罚法被拘留。
上述被拘留的职工是合法受雇于山水水泥及山东山水，被拘留的原因是在执行合法进入并试图收回山东山水当日被非法占领的济南办公楼的公务时，涉嫌触犯中国法律。公司的中国律师将尽全力协助济南警方进行调查，并要求尽早释放与案件无关的职工。
山水水泥股份自2015年4月中起停牌至今。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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