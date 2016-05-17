山水水泥称前管理层发行并由招行承销债券可能涉违规活动

路透香港5月17日 - 中国山水水泥集团(0691.HK)与招商银行(600036.SS)(3968.HK)就债券付息问题继续发酵，尽管招行称由其主承的14山水MTN002CN101458016=CFXS利息已于上周四顺利划转至债券投资者，但山水水泥周一晚间再发声明指，已掌握若干文件反映山东山水前管理层发行并由招商银行承销的债券，存在非常不合规活动并可能涉及违规活动。

招商银行上周四的声明则指，本次14山水MTN002中票的付息事宜，是该行多次发函要求其按时兑付的。该行从未通知中国山水、上海清算所等机构不得将该利息款分发给债券投资者。而14山水MTN002付息款项已于5月12日上午10点左右顺利划转至债券投资者。因此中国山水上周四的公告指因主承销商提出的公章原因，无法将资金拨付给中票持有人，与事实严重不符。

山水水泥昨晚再发声明回应指，14山水MTN002约约7,440万元人民币应付利息款项，是通过其附属公司山东山水水泥工业设计开发有限公司，汇到银行间市场清算所股份有限公司指定银行账户。公司于5月11日收到山东山水的报告称收到该票据的主承销商招商银行电话通知，由于山东山水水泥工业设计开发有限公司并非票据发行人，因此需要山东山水出具加盖公章的函件才能分派付息予债券持有人及随后在上海清算所刊发付息公告。由于山东山水的公章被前任管理层张才奎及张斌窃取，因此，已支付的应付利息将无法分派付息予债券持有人及在上海清算所刊发付息公告。

此外，山水水泥并表示，此前公司已多次致函招商银行及通过公开公告澄清已于去年12月3日终止李恒文于公司的一切职务，但招商银行仍一直坚持山东山水的正式联系人为李恒文，致使公司和山东山水新任管理层一直未能与招商银行建立可核实的有效沟通渠道。

山水水泥称，由于公司接到14山水MTN002债券持有人持续不断的来电查询及在公司未能与招商银行核实付息分派的情况下，考虑到保障债券持有人的合法利益和公司已偿还足额利息的前提下，遂于上周四中午刊发了公司掌握的信息，让招商银行和14山水MTN002债券持有人知悉相关付息情况。

而截止周四晚公告刊发时，山水水泥称仍未收到招商银行的正式通知14山水MTN002中期票据的应付利息已顺利分派。公司已向招商银行董事会发出律师函，要求于在5月20日下午5时前就山东山水的联系人和若干有关前管理层的问题作出回应。

山水水泥并表示，已掌握若干文件反映山东山水前管理层发行并由招商银行承销的债券存在非常不合规活动并可能涉及违规活动，建议债券持有人在买卖时注意风险。但未有对涉及哪些违规活动作进一步阐释。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)