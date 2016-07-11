山西副省长将率队路演推介煤炭企业 与机构沟通图顺利发债

路透上海7月11日 - 中国传统的煤炭行业自去年以来就陷入全面亏损，令煤炭大省山西的几大煤炭企业的债券发行乏人问津，行业整体资金周转相当困难。为此，该省政府和企业界人士近日将组团前往全国主要城市进行路演，以期在债券发行上获得市场认同。

三家在北京的机构表示，已收到山西省办公厅发出的邀请函，邀请机构本周三参加由该省副省长王一新率队的路演活动。邀请函上显示，为增强社会各界对山西省煤炭企业的了解，在金融机构和企业之间搭建交流的平台，特举办此次“煤炭政策和市场发展专题路演”。

“为了发债吧，...现在煤炭企业的债发不出去，没人要。”一位收到邀请函的债券部门负责人称。

对于此次沟通路演以后是否会对山西省发债有提振作用，另有债券从业人士表示，“（发债）还是会比较困难，这是行业问题，也跟供给侧改革的大环境有关。”

光大证券债券首席分析师张旭在研究报告中指出，目前山西省属的几大煤炭集团的净利率持续为负，盈利能力仍处于较弱水平；并主要依靠筹资性净现金流来支撑后续的发展，对外部融资存在较强的依赖性。

此前，山西省发布支持该省几大煤炭集团的相关金融政策，表示在2016年对省属几大煤炭集团不发生抽贷行为。支持煤炭企业加大直接融资力度，通过银行间债券市场融取低成本资金，利用永续债等债务工具补充资本金，推动煤炭企业2016年债券市场融资量不低于上年。（完）