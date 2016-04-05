中煤集团山西华昱能源短融本息偿付存不确定性 于明日到期

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海4月5日 - 中煤集团山西华昱能源有限公司周二公告称，由于受煤炭市场行情疲软影响，其发行的短期融资券15华昱CP001应于4月6日兑付6.38亿元人民币的本息，到期兑付存在不确定性，目前公司正在积极想办法筹措资金。
该期短融发行规模6亿元，期限365天，票面利率6.30%，主承销商为浦发银行；主体评级为AA，债项评级为A-1。
山西华昱能源有限公司称，因受煤炭市场行情疲软影响，煤炭销售价格大幅下降 , 2015年前三季度, 公司经营业绩出现亏损，造成公司资金链紧张。
公告并称，在此情况下，公司积极尝试现金流补充计划, 通过各种渠道进行筹资, 但由于各种客观原因，目前企业未能按照原计划筹措足够资金，2016年4月6日即将到期的6亿元短期融资券到期本息兑付存在风险。
经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。(完)
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(发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)