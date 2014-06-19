山西副省长杜善学涉嫌严重违纪违法接受调查

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京6月19日 - 中国中共中央纪律检查委员会官方网站周四公告称，山西省委常委、副省长杜善学涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
中纪委监察部官网并公告，山西省政协副主席令政策涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。
山西省人民政府网站显示，杜善学，1956年2月生，山西省临猗县人，1975年3月加入中国共产党，1976年6月参加工作，中央党校研究生学历，哲学硕士学位。现任山西省委常委、副省长。
山西省政协网站显示，令政策，一九五二年五月生，山西省平陆县人，省委党校函授本科学历，一九七三年十一月加入中国共产党，一九六八年十月参加工作。2008年1月任山西省政协副主席。
中共中央纪委副书记杨晓渡此前表示，将坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，包括被免去江西省副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山等。
稍早新华社公布，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会副主席苏荣涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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