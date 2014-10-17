《A股技术分析》中国股市沪综指阶段性头部基本形成

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京10月17日 - 中国股市沪综指本周大幅震荡，整体重心逐步下移。技术面显示，上方2,400点附近压力不减，主动性卖压明显放大，短期均线系统持续承压，阶段性头部基本形成；中线看，本周K线14周以来首次跌破五周均线，发出中期调整初步讯号，目标指向2,220点附近的前期小平台附近。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周震荡下跌，周初在2,350点附近虽屡获护盘，但随后的大幅上冲反成为主力拉高出货的诱多行情，其间填补上周形成的向下跳空缺口，为后市展开进一步调整消除技术障碍，至周五股指已跌破5、10、20日均线，虽在30日均线处获得支撑，但随后仍将反复考验该线，短期有效跌破的可能性较大。
从型态上看，沪股在扩张三角形型态末端冲高并成功诱多，短线2,380点上方已套牢大批筹码，并形成较大技术压力，后市将反复震荡并向该型态下沿线位置调整运行。
日技术指标方面，KDJ和RSI均出现明确下行，MACD死叉后跌速有所加快，均发出调整讯号。布林通道中轨一个半月以来首次被跌破，其下轨在2,290点附近，料为短线下探的下一个目位。
较长期走势(周线图): here)
沪综指本周创四个月来最大单周跌幅，并为14周以来首次跌破五周均线，中线调整信号已经发出，10周均线下周将运行至2,320点附近，并继续受到考验，最终被破位的可能性很大。
周技术指标中，KDJ本周形成此轮中级上涨行情中首个高位死叉，RSI急速下落，动向指标国庆长假后短暂回升随即再度掉头回落，均明确显示沪股已逐步进入中等级别的调整行情。
从中线运行目标看，本轮上涨行情大盘在突破去年第四季反弹高位时，在2,220点为中轴的附近区域一度形成震荡平台，同时堆积了相当大的成交量，料将成为中线重要技术支撑位。（完）
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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