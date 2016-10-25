中国股票质押新规征求意见 标的及最高比例都有新约束--报载

路透北京10月25日 - 中国证券时报周二报道称，近期证监会召集部分券商讨论《证券公司参与股票质押式回购交易指引》征求意见稿，目前仍在讨论阶段，尚未下发给各家券商，其中股票质押式回购交易规则将会有大幅度修改，包括质押标的、质押比例等均有新的约束。

今年以来券商重点推动股票质押式回购，小额股票质押产品频出，但好景不长。报道称，上述征求意见稿框架内容大致确定，最具代表性的包括五大修订内容。

具体内容包括明确债券和ETF基金不得作为质押标的；质押比例超过50%的股票，不得作为质押标的再融资；金融机构和类金额机构、资管产品不得作为融资人；停止小额股票质押业务，股票质押回购业务的起点提升至500万元。

修订内容还包括，资管产品出资的股票质押式回购，单只股票的融资额与数量分别不能超过产品规模和股票数量的30%。这意味着，1只资管产品最少对应4只股票，对资管产品中股票设置提出了更加严格的限制，压缩了加杠杆的空间。

对于停止小额股票质押业务，报道援引分析称，此举将大规模地削减券商现有的股票质押式业务，目前大多数券商的首笔质押起点都低于500万，通常为50万起。尤其是不少券商还推出了小额股票质押，最低门槛更是低至到了1000元。

21世纪经济报道周二报道也指出，去年以来，一系列“去杠杆”措施陆续发布，融资融券、资管业务均面临较大调整。今年10月，监管层“瞄准”股票质押式回购业务，对股票质押回购业务的起点、融资方、融资用途、质押标的、资管产品单一股票集中度均提高要求。有业内人士认为若规则落地，将是史上最严厉的股票质押式回购业务新规。

在内容方面，21世纪经济报道指出，在融资方与融资用途上，此次指引亦做出修改，要求金融机构、类金融机构以及资管产品将不能作为融资方；同时资金用途将不能用于二级市场股票买卖，包括打新；指引还对资管产品出资的股票质押回购业务做出明确要求，称资管产品中单一股票的融资额不能超过产品规模的30%；单一股票的数量不能超过产品总数量的30%等。

作为近些年的重要创新业务之一，股权质押一度被各家券商寄予厚望，随着去年牛市行情发动，股权质押总交易量也频创新高。不过，股权质押市场集中度较高，有“赢家通吃”的迹象，前10名券商占据了全行业近五成的市场份额。

据Wind统计，2014年以来，由证券公司办理的质押式回购交易共有7604起，涉及股份1,984.53亿股，涉及质押市值3.32万亿元。其中前10名券商办理的质押式回购涉及市值1.58万亿元，占全部券商业务量的47.63%。（完）