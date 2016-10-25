中国股票质押新规征求意见 标的及最高比例都有新约束--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月25日 - 中国证券时报周二报道称，近期证监会召集部分券商讨论《证券公司参与股票质押式回购交易指引》征求意见稿，目前仍在讨论阶段，尚未下发给各家券商，其中股票质押式回购交易规则将会有大幅度修改，包括质押标的、质押比例等均有新的约束。
今年以来券商重点推动股票质押式回购，小额股票质押产品频出，但好景不长。报道称，上述征求意见稿框架内容大致确定，最具代表性的包括五大修订内容。
具体内容包括明确债券和ETF基金不得作为质押标的；质押比例超过50%的股票，不得作为质押标的再融资；金融机构和类金额机构、资管产品不得作为融资人；停止小额股票质押业务，股票质押回购业务的起点提升至500万元。
修订内容还包括，资管产品出资的股票质押式回购，单只股票的融资额与数量分别不能超过产品规模和股票数量的30%。这意味着，1只资管产品最少对应4只股票，对资管产品中股票设置提出了更加严格的限制，压缩了加杠杆的空间。
对于停止小额股票质押业务，报道援引分析称，此举将大规模地削减券商现有的股票质押式业务，目前大多数券商的首笔质押起点都低于500万，通常为50万起。尤其是不少券商还推出了小额股票质押，最低门槛更是低至到了1000元。
21世纪经济报道周二报道也指出，去年以来，一系列“去杠杆”措施陆续发布，融资融券、资管业务均面临较大调整。今年10月，监管层“瞄准”股票质押式回购业务，对股票质押回购业务的起点、融资方、融资用途、质押标的、资管产品单一股票集中度均提高要求。有业内人士认为若规则落地，将是史上最严厉的股票质押式回购业务新规。
在内容方面，21世纪经济报道指出，在融资方与融资用途上，此次指引亦做出修改，要求金融机构、类金融机构以及资管产品将不能作为融资方；同时资金用途将不能用于二级市场股票买卖，包括打新；指引还对资管产品出资的股票质押回购业务做出明确要求，称资管产品中单一股票的融资额不能超过产品规模的30%；单一股票的数量不能超过产品总数量的30%等。
作为近些年的重要创新业务之一，股权质押一度被各家券商寄予厚望，随着去年牛市行情发动，股权质押总交易量也频创新高。不过，股权质押市场集中度较高，有“赢家通吃”的迹象，前10名券商占据了全行业近五成的市场份额。
据Wind统计，2014年以来，由证券公司办理的质押式回购交易共有7604起，涉及股份1,984.53亿股，涉及质押市值3.32万亿元。其中前10名券商办理的质押式回购涉及市值1.58万亿元，占全部券商业务量的47.63%。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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