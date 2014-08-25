沪综指收跌 新股将密集发行加剧大盘调整压力

路透北京8月25日 - 中国股市沪综指周一收跌，本周新股将密集发行加剧大盘调整压力。分析师并指出，沪综指2,250点一线为去年三季度以来的相对高点，且为前期密集成交区，技术面阻力较大，后市大盘料呈震荡走势。

沪综指.SSEC收报2,229.274点，跌11.538点或0.51%；上证A股今日成交1,342亿元人民币，上日为1,401亿元。

“今天的调整主要还是受制于2,250点上方技术面的阻力，加上短期技术指标也是有一定的调整要求。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他并指出，7月份经济指标偏弱将对股指继续上攻形成制约，新股申购叠加月末因素可能对短期资金面形成波动。

在中国证监会上周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

方正证券策略分析师陈敏亦指出，近期宏观经济数据一再低于预期，市场对未来经济走势出现分歧，因此大盘继续上涨空间有限，短期存在调整要求，但整体仍将维持震荡走势，后期需密切注意经济数据和政策出台力度。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.18%。

沪深300指数.CSI300收报2,342.863点，跌0.95%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,347.0点，跌0.88%，成交654,054手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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