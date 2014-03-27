A股今年结构化行情继续 宽基指数和行业ETF受关注--专家

路透上海3月27日 -基于今年中国A股市场结构化行情仍将继续的判断，国内基金业专家预计，今年交易所上市基金（ETF）关注焦点将围绕两条主线，即可与衍生品对冲的宽基指数ETF以及配合市场热点的行业性ETF。

他们指出，类似多空、分级类ETF等创新类基金，亦有望成为关注的新热点。不过在沪深证交所和中国金融期货交易所推出更多指数类期货及新推期权后，这种高弹性基金的热度可能会下降。

“近期机会都在中小盘股上，这给指数ETF发展提出很大挑战。”华安基金指数投资部高级总监许之彦在一行业论坛上建议，未来国内ETF发展需要多元化，需要推出更多中小盘、成长性、行业性的ETF。

去年以来，A股市场结构化特征相当明显，大盘股受冷落，跌幅远超大盘。易方达深证100ETF(159901.SZ)和华安上证180ETF(510180.SS)去年底的规模缩减在全部ETF中排名居前两位。

截止2月底，沪深交易所上市的ETF共有84只，基金规模约1,500亿元人民币，最主要三种类型ETF为宽基指数、主题型和行业类。宽基指数一般指其成份股为大盘股的指数，例如国内沪深300指数.CSI300、上证50指数.SSE50等。

汇添富资产管理（香港）公司指数量化投资主管杨健表示，近期国内A股大盘表现停滞不前，香港市场上的A股ETF规模有所下降。这需要基金业界提供更多差异化产品，抓住市场上的结构性机会。

目前沪深市场已有十多只行业ETF，涉及医药、金融、地产、消费等多个热门行业。而香港ETF市场上，约有八成资产投向中国市场。

不过，多位基金业专家指出，由于宽基指数类ETF与指数对应的衍生品存在对冲套利机会，类似沪深300ETF以及即将推出衍生品的上证50指数ETF和中证500指数ETF将被市场高度关注。

目前中金所已推出沪深300指数期货，近期上证50指数期货和中证500指数期货以及上证50指数期权陆续开始在该所上线仿真交易。

景顺长城基金近期所做一份ETF机构客户调查问卷结果显示，在2014年最关注的ETF产品中，选择行业类和宽基类产品的占比最高，约52%投资机构会将宽基类产品看作今年最希望增加的ETF投资品种，除了对冲套利机会外，大盘蓝筹股估值处于底部亦是一大原因。(完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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