沪综指缩量微收跌结束三连涨 受权重股走弱拖累

路透北京7月14日 - 中国股市沪综指周四缩量微收跌，结束此前连续三日涨势。分析师指出，大盘短线存在技术性调整压力，今日权重股走势相对疲弱形成拖累；而量能萎缩明显，显示大盘在冲击前期密集成交区时心态较为犹豫。目前仍为存量资金主导行情，短线股指上下空间均有限。

沪综指.SSEC收报3,054.018点，跌6.671点或0.22%。上证A股今日成交2,078亿元人民币，上日为2,774亿元。

“冲高后震荡，冲上去向上走还是有压力，涨了两天今天就是以调整为主。”新时代证券策略分析师孙卫党说。

他并称，在目前缺乏增量资金的情况下，沪综指上攻3,100点仍比较困难，需要反复震荡积蓄冲关力量；与此同时，市场需要不断切换热点，令个股保持活跃以维持人气。

上证银行股指数.SSEBKI收跌0.20%，其中工商银行(601398.SS)收跌0.92%。

沪深300指数.CSI300收报3,276.76点，跌0.19%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,270.8点，跌0.13%，成交9,375手。130亿元额度的沪股通净买入7.43亿元。（完）