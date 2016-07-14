沪综指缩量微收跌结束三连涨 受权重股走弱拖累

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月14日 - 中国股市沪综指周四缩量微收跌，结束此前连续三日涨势。分析师指出，大盘短线存在技术性调整压力，今日权重股走势相对疲弱形成拖累；而量能萎缩明显，显示大盘在冲击前期密集成交区时心态较为犹豫。目前仍为存量资金主导行情，短线股指上下空间均有限。
沪综指.SSEC收报3,054.018点，跌6.671点或0.22%。上证A股今日成交2,078亿元人民币，上日为2,774亿元。
“冲高后震荡，冲上去向上走还是有压力，涨了两天今天就是以调整为主。”新时代证券策略分析师孙卫党说。
他并称，在目前缺乏增量资金的情况下，沪综指上攻3,100点仍比较困难，需要反复震荡积蓄冲关力量；与此同时，市场需要不断切换热点，令个股保持活跃以维持人气。
上证银行股指数.SSEBKI收跌0.20%，其中工商银行(601398.SS)收跌0.92%。
沪深300指数.CSI300收报3,276.76点，跌0.19%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,270.8点，跌0.13%，成交9,375手。130亿元额度的沪股通净买入7.43亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。