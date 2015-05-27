富时推出纳入中国A股的过渡指数 初始权重为5%

全球最大指数公司之一富时罗素(FTSE Russell)表示，将推出两个纳入中国A股的过渡指数，准备以这种渐进的方式在两到三年内将中国A股纳入到其全球新兴市场指标股指中。富时罗素行政总裁麦思平(Mark Makepeace)指出，对于税务、资本流动、清算及结算的疑虑，仍是指数纳入A股的主要障碍，等到A股达到富时罗素的标准时，这两支新指数将与标准富时新兴市场指数合并。路透