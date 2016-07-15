沪综指近收平 宏观经济趋稳后市大盘仍将震荡上行

路透北京7月15日 - 中国股市沪综指周五近收平。分析师指出，今日公布数据显示宏观经济仍较稳定，大盘在3,100点下方进行横向盘整，多空双方均较为谨慎，成交量继续萎缩。市场虽处于震荡期，但盘中仍不乏国企改革等热点板块，料后市股指整体仍处于震荡上行趋势中。

沪综指.SSEC收报3,054.30点，涨0.28点或0.01%，该指数全周累计上涨2.22%。上证A股今日成交2,017亿元人民币，上日为2,078亿元。

“今天的市场应该说是在前期高点下边的一个蓄势调整吧。”联讯证券策略分析师陈勇说。

他并称，近期国企改革速度明显加快，表明改革已进入落实阶段，下半年改革进展和力度有望超出投资者预期，目前钢铁、煤炭供给侧改革取得初步成效，多家上市公司扭亏为盈，当前以此为代表的国企改革板块将再次引发市场高度关注。

中国超预期的工业和消费抵消投资增速下行的影响，使得二季度经济增速稳稳落在6.7%。中国经济仍将在“L型”轨道上低位运行，而决定中长期增长的关键还是供给侧改革，下半年将继续推进三去一降一补和国企改革。

下半年，国资委将积极开展改组组建国有资本投资运营公司试点工作，抓紧做好“国有资本风险投资基金”和“国有企业结构调整基金”的设立工作，优化调整国有资本结构，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域集中。同时加大央企集团层面的兼并重组。

沪深300指数收报3,276.28点，跌0.01%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,243.2点，涨0.25%，成交11,061手。130亿元额度的沪股通净买入4.5亿元。（完）