版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 7月 7日 星期二 10:34 BJT

中国近四分之一股票处于停牌状态

近期中国A股市场出现“股灾”之时，沪深两市停牌的上市公司明显增多。据证券时报周二报导，203家上市公司今日发布停牌公告。至此一周以内，A股2,808家上市公司中，至少有23%的公司目前处于停牌状态。自跌停潮以来，投资者亦期待上市公司能借停牌“避震”，不少股民称停牌公司为“良心公司”。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐