版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 3月 17日 星期二 15:23 BJT

沪综指周二放量收升 近七年来首次站上3500点整数关口

中国股市沪综指周二放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口。分析师指出，受新股申购资金回流和利好政策预期推动，大盘再创本轮反弹新高；虽然午后获利回吐压力加大，但难改大盘强势，料近期将维持震荡向上，不过空间可能有限。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐