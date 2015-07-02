沪深证交所及中证登8月起下调A股交易结算收费 降幅约三成

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月2日 - 中国为提振A股市场信心频频出手。上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。
沪深证交所的通知指出，沪、深证券交易所收取的A股交易经手费由按成交金额0.0696‰双边收取调整为按成交金额0.0487‰双边收取，降幅为30%。在0.0487‰中，0.00974‰转交投资者保护基金，0.03896‰为交易所收费。
中证登则称，收取的A股交易过户费由目前沪市按照成交面值0.3‰双向收取、深市按照成交金额0.0255‰双向收取，一律调整为按照成交金额0.02‰双向收取；按照近两年市场数据测算，降幅约为33%。
沪、深证券交易所和中国证券登记结算公司将抓紧完成相关准备工作，于8月1日起正式实施。
2012年沪、深证券交易所和中国结算曾降低过A股交易经手费和交易过户费。
中国股市沪综指周三收跌5.2%，将上日反弹幅度尽数抹去。虽然目前政策层面暖风频吹，但指数经历大幅波动后投资者信心脆弱，部分资金主动离场，配资盘继续降杠杆。后市存在再次触底的可能。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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