标普道指推出标普中国500指数

标普道琼斯指数（S&P DJI）周三发布标普中国500指数，将全面覆盖A股和境外上市的中国公司股票。该指数已授权工银瑞信开发交易型指数基金（ETF）和指数基金产品。标普中国500指数将包括500家规模最大，流动性最强的中国企业，反映中国经济更广泛的行业构成。A股和境外上市的中国公司股票均有资格纳入。该指数有望成为中国主打的可投资指数。路透