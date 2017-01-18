沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主

路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。

沪综指.SSEC收报3,113.01点，涨4.24点或0.14%，今日上海A股成交1,444亿元人民币，前一交易日为1,545亿元。

“市场急跌告一段落了，接下来通常春节前后市场都会好一点，估计会有低位反弹的情况出现。”联讯证券分析师陈勇指出。

他表示，美国候任总统特朗普的经济政策仍存在一定的不确定性，对后市影响仍需观察。同时今年新股发行节奏和再融资规模将出现一定变化，中小盘股估值水平将持续承压。

财富证券分析师李孔逸表示，今日市场情绪稍许平复，但这一轮下跌的主动力中小创在反弹过程中仍然表现疲弱。今年低估值的蓝筹股行情有望继续去年以来的上佳表现，而中小盘股去泡沫过程尚未结束。

创业板指数P今日收跌1.18%，创业板龙头股乐视网(300104.SZ)收跌2.08%。

沪深300指数.CSI300收报3,339.37点，涨0.39%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,345.0点，涨0.81%，成交9,632手。沪股通和深股通分别净买入8.61亿元和净买入6.15亿元。（完）