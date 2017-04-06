沪综指收升至逾四个月新高 交通运输板块领涨大盘

沪综指.SSEC收报3,281.00点，涨10.69点或0.33%，此前收盘高点为2016年11月29日的3,282.92点；今日上海A股成交2,621亿元人民币，上日为2,728亿元。

“现在热点主要还是新开发区概念的个股，新开发区属于政策性扶持，可能会有一些联想。”新时代证券分析师孙卫党称，另外受中国建筑(601668.SS)走强带动，“一路一带”概念股有所活跃。

他表示，进入4月下旬年报季报披露期，上市公司业绩渐明朗，受业绩推动的本轮行情或将进入尾声。技术面上，整个周线的技术指标已出现钝化，预示调整可能性加大。推动本周市场走强的特区题材概念股，今日开始分化，部分股票甚至已开始回调，在其他板块累计涨幅也较大的情况下，大盘难以连续持续上涨。