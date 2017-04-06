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中国财经 | 2017年 4月 6日 星期四 15:15 BJT

沪综指收升至逾四个月新高 交通运输板块领涨大盘

路透北京4月6日 - 中国股市沪综指周四收升至逾四个月新高，并为连三日收升。分析师指出，今日交运板块带领大盘继续强势上攻，但雄安新区概念股开始出现分化，部分个股短期升幅可观，市场获利盘回吐压力加大。沪综指3,300点阻力重重，料后市突破难度较大，短线将维持箱体震荡走势。

沪综指.SSEC收报3,281.00点，涨10.69点或0.33%，此前收盘高点为2016年11月29日的3,282.92点；今日上海A股成交2,621亿元人民币，上日为2,728亿元。

“现在热点主要还是新开发区概念的个股，新开发区属于政策性扶持，可能会有一些联想。”新时代证券分析师孙卫党称，另外受中国建筑(601668.SS)走强带动，“一路一带”概念股有所活跃。

他表示，进入4月下旬年报季报披露期，上市公司业绩渐明朗，受业绩推动的本轮行情或将进入尾声。技术面上，整个周线的技术指标已出现钝化，预示调整可能性加大。推动本周市场走强的特区题材概念股，今日开始分化，部分股票甚至已开始回调，在其他板块累计涨幅也较大的情况下，大盘难以连续持续上涨。

今日保变电气(600550.SS)、华夏幸福(600340.SS)等雄安新区概念股继续涨停报收，而长城汽车(601633.SS)收跌4.48%；长久物流(603569.SS)、盐田港(000088.SZ)、广州港(601228.SS)涨停报收；中国建筑(601668.SS)收涨5.9%。

沪深300指数.CSI300收报3,514.05点，涨0.29%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,504点，跌0.03%，成交13,606手。沪股通和深股通分别净卖出1.74亿元和净买入1.66亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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