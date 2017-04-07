沪综指收升至15个月新高 料后市继续冲击3300点关口

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
沪综指.SSEC收报3,286.62点，涨5.62点或0.17%，此前收盘高点为2016年1月6日的3,361.84点；本周该指数累计上升1.99%；今日上海A股成交2,665亿元人民币，上日为2,621亿元。
“全天市场之所以出现小幅震荡局面，主因大盘经过连续上涨之后接近前期高点，这使得投资者对大盘有一种恐高惧怕情绪。”国盛证券分析师刘旻称。
从板块上看，热点板块从基建、建材、轨道交通板块扩散到环保等行业，这主要是源于基建、建材等新区最先受益股出现强势一字涨停后导致市场缺少可操作性，迫使投资者转向周边概念进行挖掘。同时部分新区概念股在盘中一度打开涨停板，表明投资者情绪在经过连续宣泄后有所松动。
雄安新区概念股廊坊发展(600149.SS)、保变电气(600550.SS)继续涨停报收。
油价周五一度跳涨逾2%，升至一个月高点，此前美国对叙利亚一空军基地发射了数十枚巡航导弹。美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
中国石油(601857.SS)收涨0.88%、中国石化(600028.SS)收涨1.7%，西部黄金(601069.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,517.46点，涨0.10%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,510.6点，涨0.21%，成交13,559手。沪股通和深股通分别净买入0.7亿元和净买入5.77亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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