《A股技术分析》沪综指护盘行情难持久

作者 曾祥进

路透北京3月28日 -中国股市沪综指.SSEC本周续震荡，周四周五多空拉锯明显，主力虽多次护盘拉升，均未能令股指回至5日和30日均线之上，部分短期技术指标开始趋弱，卖压开始加大，料当前的护盘行情难以持久，大盘重心再度倾向下移。

更为长期看，本周收出带长上影阴线，2,060点上方技术压力仍明显，同时即将报收的月线基本呈十字星，预示4月走势将有明显方向性选择，去年低点1,849点受考验可能性很大。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/gyk97v)

沪指本周盘口的主要特征为反复拉抬银行、地产股进行护盘，力保2,000点不失，这也是第二轮新股IPO启动前必要的行政化手段。

从技术面看，若1,980-2,000点区域失守，将意味着大盘会直接考验去年低点1,849甚至更低位，而当前的形势对于多方仍相当不利，短期看，沪指护盘行情难以持久，大盘会逐步进入震荡下跌。

均线系统显示，30日均线有效压制大盘，令沪指难以突破2,060点，在不断护盘的情形下，沪指仍连跌三日，重返5日均线下方，多头逐步势单力薄，一旦下周位于2,030-2,040间的10日和20日均线被跌破，会导致卖压大幅上升，令股指再度靠向2,000点一线。

技术指标方面，随机指标(KDJ)高位现死叉，相对强弱指标（RSI）开始掉头回落，小时及半小时图技术指标本周则出现多次背离，显示通过人为护盘扭曲股指并不能改变大盘内在运行轨迹和要求。值得关注的是动向指标本月持续走低，显示三月沪指的反弹并没有形成趋势。

量能上，本周在较高量能水平下股指反略收低，显示反弹过程中抛压仍大，而多头能量则在盘中不断的对银行地产股的拉抬下逐步消耗，在中国股市目前已拥有期指和融券等做空工具下，逆势护盘将放大未来股指下跌过程中的空方能量。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/hyk97v)

沪综指本周收带长上影阴线，与5周前如出一辙，均为反弹受阻走势，10周均线将于下周开始掉头回落，令2,050-2,060点的压力有增无减。

周技术指标中，KDJ中的K线和D线逐步黏合，即将再度形成死叉，布林通道下轨继续下行接近1,940点，以为股指打开更多下跌空间。

即将报收的本月月线则为十字星，技术意义为多空本月处于相对平衡，但4月份出现方向性选择的可能很大。由于深成指已率先破去年低点和创五年新低，沪指的短期不同步走势未来仍有被矫正的要求。（完）

(审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。