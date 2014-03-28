《A股技术分析》沪综指护盘行情难持久

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京3月28日 -中国股市沪综指.SSEC本周续震荡，周四周五多空拉锯明显，主力虽多次护盘拉升，均未能令股指回至5日和30日均线之上，部分短期技术指标开始趋弱，卖压开始加大，料当前的护盘行情难以持久，大盘重心再度倾向下移。
更为长期看，本周收出带长上影阴线，2,060点上方技术压力仍明显，同时即将报收的月线基本呈十字星，预示4月走势将有明显方向性选择，去年低点1,849点受考验可能性很大。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/gyk97v)
沪指本周盘口的主要特征为反复拉抬银行、地产股进行护盘，力保2,000点不失，这也是第二轮新股IPO启动前必要的行政化手段。
从技术面看，若1,980-2,000点区域失守，将意味着大盘会直接考验去年低点1,849甚至更低位，而当前的形势对于多方仍相当不利，短期看，沪指护盘行情难以持久，大盘会逐步进入震荡下跌。
均线系统显示，30日均线有效压制大盘，令沪指难以突破2,060点，在不断护盘的情形下，沪指仍连跌三日，重返5日均线下方，多头逐步势单力薄，一旦下周位于2,030-2,040间的10日和20日均线被跌破，会导致卖压大幅上升，令股指再度靠向2,000点一线。
技术指标方面，随机指标(KDJ)高位现死叉，相对强弱指标（RSI）开始掉头回落，小时及半小时图技术指标本周则出现多次背离，显示通过人为护盘扭曲股指并不能改变大盘内在运行轨迹和要求。值得关注的是动向指标本月持续走低，显示三月沪指的反弹并没有形成趋势。
量能上，本周在较高量能水平下股指反略收低，显示反弹过程中抛压仍大，而多头能量则在盘中不断的对银行地产股的拉抬下逐步消耗，在中国股市目前已拥有期指和融券等做空工具下，逆势护盘将放大未来股指下跌过程中的空方能量。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/hyk97v)
沪综指本周收带长上影阴线，与5周前如出一辙，均为反弹受阻走势，10周均线将于下周开始掉头回落，令2,050-2,060点的压力有增无减。
周技术指标中，KDJ中的K线和D线逐步黏合，即将再度形成死叉，布林通道下轨继续下行接近1,940点，以为股指打开更多下跌空间。
即将报收的本月月线则为十字星，技术意义为多空本月处于相对平衡，但4月份出现方向性选择的可能很大。由于深成指已率先破去年低点和创五年新低，沪指的短期不同步走势未来仍有被矫正的要求。（完）
(审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。