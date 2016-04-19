深港通未必今年开通 但不影响A股纳入MSCI指数--摩根资产

摩根资产称，深港通未必能于今年内开通，但相信不影响中国A股纳入MSCI环球指数的进程。摩根资产环球市场策略师陆庭伟认为，即使深港通延迟开通，也不影响今年6月A股可能获纳入MSCI环球指数的决定，因为指数组合以大市值股份为主，对深圳股票的配置不会太多。摩根资产预期，中国经济将于第二季出现反弹，第三季持续向好。路透