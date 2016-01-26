中国股市今年有可能出现拐点 因去产能力度加大---贝莱德

路透香港1月26日 - 全球最大投资管理公司--贝莱德（Blackrock）(BLK.N)周二称，尽管目前市场悲观情绪泛滥，但她认为，随着中国去产能力度加大，中国股市今年有可能出现拐点。

贝莱德董事总经理兼中国股票主管朱悦在记者会上指出，市场的悲观情绪源自一种恶性循环，投资者看到美国加息对新兴市场带来压力，大宗商品价格大跌，因而担心中国汇率贬值压力升温，资金流出中国。

“大家都非常担心中国，其实并没有大家想像的那么差，只要打破这个恶性循环，美国延迟加息时间对新兴市场将有正面作用，而中国供给侧结构性改革成功把过剩产能去掉，稳住大宗商品市场预期，股票市场就会出现拐点。”她说。

她认为，这个拐点今年有可能出现，并带来中长期股市利好表现，因预期中国政府在春节或两会前后将有更大规模的去产能信号或政策，而当中最需要解决的就业问题，亦相信很快会逐步出台一些具体的解决方案，包括如何提供足够财政支持帮助或协调下岗员工再就业，相信这个规模非常大。

朱悦形容，中国正步入正常化，尽管去年8月汇改以来人民币持续贬值，资金外流，引发海外投资者不满中国干预资本账和离岸人民币市场的声音，但她认为，中国在“学会”市场化汇率形成机制的初期有需要进行干预，相信中国中长期目标把中间价和汇率交易区间的限制取消。

油价再度跌穿每桶30美元引发全球经济成长担忧重燃，亚洲股市下挫，中国股市沪综指.SSEC周二收盘跌逾6%并刷新近14个月收盘低点，香港股市恒生指数.HSI亦再跌穿19,000点，尾段跌逾2%。

中国国务院总理李克强上周五主持召开国务院常务会议，部署深入推进以人为核心的新型城镇化，更大释放内需潜力；确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施，促进企业脱困和产业升级。（完）