A股“慢牛”可望持续三至五年--中信银行国际

中信银行（国际）首席经济师廖群表示，中国A股“慢牛”应可持续三至五年，沪综指.SSEC甚至可能高见7,000点；他并续看好人民币强势，国际化进程一路高歌。廖群称，减息反映中央稳增长决心，亦显示政府对宏观把控股市“慢牛”的信心与预期。他个人认为，A股慢牛应持续三至五年，政府介入尤为重要。路透