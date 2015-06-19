版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 6月 19日 星期五 15:57 BJT

沪综指收挫6.4% 本周创七年最大单周跌幅

中国股市沪综指沪综指收挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%创七年最大单周跌幅。分析师指出，资金面偏紧、新股发行抽血严重、大小非纷纷减持、产业资本频频套现等种种不利因素叠加令大盘连续暴跌。且小长假将至，投资者无心恋战二级市场，预计短线大盘仍维持调整。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐