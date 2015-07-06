中国官媒称在应对A股极端情况方面 中国有很多政策储备

继周末中国监管层连番出重拳救市后，人民日报周一发表评论文章称，促使A股市场重新回归理性轨道，已成为当前市场发展的迫切任务，在应对A股市场极端情况方面，中国有很多政策储备，完全有能力促使市场摆脱一时之“危”。评论认为，市场经过近期大幅调整之后，内在稳定力量也在增强。对于广大投资者而言，此时需要的是信心而不是恐慌。路透