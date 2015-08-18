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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 18日 星期二 15:27 BJT

沪综指收跌6.1% 创三周最大单日跌幅

中国股市沪综指周二收跌6.1%创三周最大单日跌幅，国企改革板块大跌拖累大盘。分析师指出，除国企改革板块这面多头大旗倒下外，本周股指期货交割以及上周末中证金表态持续发酵等均对大盘造成冲击，多因素叠加导致股指大跌，短线看仍有进一步惯性下跌空间。路透

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