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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 26日 星期三 15:37 BJT

央行双降利好刺激作用有限 沪综指续创八个半月新低

中国股市沪综指周三收跌1.3%续创八个半月新低，并连续第五日下跌。分析师指出，受中国央行昨日双降利好刺激，今日沪综指一度冲高逾4%，但随后迅速回落，全天走势震荡。在量能未见明显放大、权重蓝筹未有集体发力的背景下，政策利好恐难扭转股指运行趋势，预计短线大盘继续震荡寻底。路透

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