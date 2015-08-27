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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 27日 星期四 15:38 BJT

沪综指收升5.3% 创一个半月最大单日涨幅

中国股市沪综指周四收涨5.3%，创一个半月最大单日涨幅，金融板块强力护盘收效明显，带领大盘站稳3,000点之上。分析师指出，受隔夜美股报复性反弹、沪股通连三日净流入、央行短期流动性大量投放等利好提振，今日大盘大幅高开后持续震荡，尾盘受银行、保险等金融板块强力拉升推动大涨，市场人气有效激活，短线大盘有望开始活跃。路透

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