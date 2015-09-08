沪综指收升2.9%终结四连跌 量能大幅萎缩

中国股市沪综指周二收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱；虽然午后大盘股拉抬沪指强势翻红，并带动中小板和创业板大涨，但在量能大幅萎缩、汇率波动导致人民币资产吸引力下降背景下，料大盘反弹高度有限。时隔两个月后，中国A股市场近日又迎来新一轮救市政策密集发布，监管层维稳意图充分表露。路透