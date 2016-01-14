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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 14日 星期四 15:32 BJT

沪综指反弹收升近2% 受中小盘股强势反弹带动

中国股市沪综指周四反弹收升近2%。分析师指出，受隔夜美股大跌影响，今天大盘大幅低开，其后震荡回升，市场活跃度有所增加，中小盘股强势反弹带动大盘。目前存量资金多集中于中小盘股票，其整体走强说明存量资金有做反弹的意愿。上海A股今成交2,165亿元人民币，上日全天为2,069亿元。路透

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