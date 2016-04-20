版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 4月 20日 星期三 15:26 BJT

沪综指收跌2.3%创近两个月最大单日跌幅 破位引发恐慌抛压

中国股市沪综指周三收跌2.3%，创近两个月最大单日跌幅。分析师指出，今天大盘延续此前调整走势，下破3,000点后盘中出现恐慌盘出逃的情况，并伴随成交量放大，尾盘缩减跌幅。由于近期市场对债券违约风险蔓延担忧加剧，同时税收营改增加大金融业实际税负，利空因素导致市场情绪重回谨慎。上证A股今日成交3,091亿元人民币，上日为1,796亿元。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐