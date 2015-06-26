沪综指收挫7.4% 创逾五个月最大单日跌幅

中国股市沪综指周五收挫7.4%，创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停。分析师称，融资盘爆仓和产业资本减持套现，是今日暴跌主要原因，杠杆资金再次显现“助涨助跌”的双刃剑效应；在降准降息预期落空及配资规模不甚明了背景下，预计大盘下周继续向下探底。路透