综述：中国沪B指暴跌逾6% 人民币贬值预期加剧令投资者仓皇出逃

作者 张晓翀

路透北京10月17日 - 中国股市上海B股指数周一午后暴跌，收挫逾6%创九个多月最大单日跌幅。分析师称，人民币兑美元CNY=CFXS今日再创逾六年新低，投资者担忧若贬值趋势持续，将会拖累以美元计价的上海B股，午后抛盘突然增强，令沪B指出现直线跳水。

他们并指出，B股市场规模较小，对A股资金面影响有限；不过其流动性较差，稍有风吹草动，少量卖盘就可能造成股价大幅波动。

“今日B股市场的大跌可能是某些利空消息所致。”开源证券分析师田卫东表示，B股走势有可能在情绪上传导至A股。

国税总局上周五就《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》公开征求意见，拟就非居民信息净值展开调查，部分非居民帐户开始担忧其B股投资将会被征税。

东兴证券报告称，本周一是上述意见稿发布后的第一个工作日，鉴于B股交易量小、筹码集中的特点，部分违规资金或避险资金的出逃，是B股急跌并带动A股调整的直接原因。

沪B指.SSEB报收335.72点，跌6.14%；凯马B(900953.SS)、凌云B股(900957.SS)、汇丽B(900939.SS)等跌停报收。而以港元计价的深圳B股跌幅稍缓，深圳B指.SZSB收挫2.43%。

同时人民币汇率在国庆节后持续贬值，今天仍未能走稳，市场对人民币汇率贬值压力的担忧有所加大，贬值情绪传染到了临界点，市场对汇率的预判加重了B股指数的负担。

市场人士表示，本周汇市将迎来各地的重磅数据和央行决议，在美元走强、全球经济疲软的情况下，股市、债市等资金将会进一步流入汇市进行风险规避与投机，预计本周汇市将迎来大幅波动的行情。

人民币兑美元即期周一收盘价与中间价均创逾六年新低，主因美元指数大幅反弹。交易员称，虽然在岸和离岸汇价持续走低，但市场并未现恐慌情绪，自营投机亦忌惮大行手段而表现相对谨慎，短期汇价料仍偏弱。

**B股对A股影响有限**

首创证券分析师邵帅称，今天A股的下跌主要是受B股影响。尽管钢铁有色等资源类股走势较为活跃，但市场仍缺乏量能支持，料后市续以整理走势为主。

“本身A股也有调整压力，B股只是一个导火索。”国都证券分析师肖世俊表示，但B股市场本身规模较小，对A股影响程度有限。

沪综指.SSEC收报3,041.17点，跌22.64点或0.74%；上证A股今日成交1,794亿元人民币，上日为1,636亿元。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出1.44亿元。

另有分析人士指出，由于港股早已率先调整，这次B股有跟跌港股的因素。鉴于上个季度港股经历强劲上扬，且本月内地资金流入大幅下降，近期港股走势出现技术调整，不过港股对B股影响不大。

香港股市周一跌至近一个半月低位，因为在本周公布一系列中国经济数据前，市场弥漫谨慎情绪。投资者希望本周中国数据可更清晰地描绘该国经济情况。恒生指数.HSI收低0.8%至23,037.54点；恒生国企指数.HSCE跌0.6%至9,541.08点。（完）