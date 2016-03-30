沪综指早盘收涨1.4% 美联储表态提升市场风险偏好

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月30日 - 中国股市沪综指周三早盘收涨1.4%。分析师指出，隔夜美联储的表态出乎市场意料，提升了全球市场的风险偏好，受此影响今日A股跳空高开，同时受益于国内维持油价不变，早盘石油炼化板块走势强劲，并带动权重板块和题材股集体活跃。
沪综指.SSEC早盘收报2,961.82点，涨41.99点或1.44%。上证A股今日早盘成交1,101亿元人民币，上日全天为2,003亿元。
“这个（美联储表态）对于最近缺乏提升因素的A股来说，那就相对于是非常解渴的一杯水了。”光大证券策略分析师徐沛东表示。
徐沛东并称，发改委规定的原油40美元以下，成品油不降价，相当于给了国内炼化企业一个巨大的看空期权，如果今年原油的平均价格如果在35美元以下的话，整个炼化行业会有50%的业绩提升，此举对石油炼化板块形成提振。
美联储主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。叶伦指出，低油价以及中国经济忧虑仍在威胁着美国经济。
因科威特和沙特在目前应该限产之际，决定让双方合作经营的、日产30万桶原油的Khafji油田恢复生产，引发油市沉重卖压。美国原油期货油价本周稍早曾重挫约3%，低于每桶40美元。
上海石化(600688.SS)早盘收涨7.76%。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,178.00点，涨1.36%；沪深300指数期货主力4月合约早盘收报3,152.0点，涨1.6%，成交10,837手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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